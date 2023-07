Unwetterschäden in Kassel gehen in Millionenhöhe

Kassel (dpa/lhe) - . Das schwere Unwetter vor gut vier Wochen hat an Gebäuden der Stadt und des Landkreises Kassel Schäden in Millionenhöhe verursacht. Allein in Kassel wurden rund 165 städtische oder städtisch genutzte Liegenschaften beschädigt, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. „Bereits jetzt ist absehbar, dass allein bei den städtischen Gebäuden Schäden in Millionenhöhe entstanden sind und die Sanierung der am schwersten betroffenen Gebäude mindestens bis ins kommende Frühjahr dauern wird“, sagte Stadtbaurat Christof Nolda (Grüne) demnach. Hinzu kämen Kosten von mehr als 250 000 Euro für Schäden an Bäumen und auf Freiflächen.