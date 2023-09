Ursache des Flugzeugabsturzes in Osthessen weiterhin unklar

Neuenstein (dpa/hes) - . Einen Tag nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs auf einem Feld in Neuenstein im Kreis Hersfeld-Rotenburg laufen die Ermittlungen zur Ursache weiter. Dies teilte ein Sprecher der Polizei Osthessen am Donnerstag mit. Ein Zeuge habe am Mittwochmittag beobachtet, dass die zweisitzige Propellermaschine zunächst Schleifen geflogen sei, sagte er. Dann habe sich die Flugsituation plötzlich verändert und das Flugzeug sei aus rund 600 Metern abgestürzt.