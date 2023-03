Ursache für Frontalzusammenstoß mit drei Toten weiter unklar

Limburg (dpa/lhe) - . Nach einem Frontalzusammenstoß zweier Autos mit drei Toten in Mittelhessen ist die Unfallursache weiter unklar. Bislang gebe es keine neuen Erkenntnisse, weshalb eine 26-Jährige am Donnerstag mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten war, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westhessen in Wiesbaden am Freitag. Zur Kollision war es den Angaben zufolge auf gerader Strecke und ohne Wetterbeeinträchtigungen gekommen.