Ursache tödlicher Verletzungen von Obdachlosem noch unklar

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Nach dem Tod eines obdachlosen Mannes in Frankfurt ermittelt die Polizei weiter zur Ursache der schweren Kopfverletzungen. In Betracht kämen sowohl ein Unfall als auch ein mögliches Gewaltverbrechen, teilte ein Sprecher der Frankfurter Polizei am Freitag mit. Eine rechtsmedizinische Untersuchung solle mehr Klarheit bringen.