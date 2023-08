Ursache von Feuer in Mehrfamilienhaus weiterhin ungeklärt

Liederbach (dpa/lhe) - . Die Ursache des Feuers in einem Mehrfamilienhaus in Liederbach Anfang der Woche ist weiterhin unklar. Nach den bisherigen Ermittlungen werde eine technische Ursache ausgeschlossen, sagte ein Polizeisprecher in Wiesbaden am Freitag. Ermittelt werde weiter wegen fahrlässiger Brandstiftung. Der Brand war am Montagabend im Keller des Hauses ausgebrochen, verletzt wurde niemand. Elf Bewohner durften wegen der Dämpfe zunächst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren, sondern mussten vorläufig anderweitig unterkommen. Den entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro.