Urteil gegen Cum-Ex-Architekt Berger in Wiesbaden erwartet

Wiesbaden (dpa) - . Im milliardenschweren Cum-Ex-Steuerskandal wird am Dienstag (14 Uhr) am Landgericht Wiesbaden ein Urteil gegen die Schlüsselfigur Hanno Berger erwartet. Ihm droht eine lange Gefängnisstrafe. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat wegen schwerer Steuerhinterziehung in drei Fällen eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten gefordert - das wäre mehr als in einem ersten Cum-Ex-Urteil gegen Berger am Landgericht Bonn bei kleinerer Schadenssumme. Der 72-Jährige solle zudem Taterträge in Millionenhöhe zurückzahlen. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch für Berger.