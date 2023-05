Urteil im Prozess um Millionenbetrügereien erwartet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Im Prozess um millionenschwere Betrügereien mit Luxusfahrzeugen wird am Montag (13.30 Uhr) vor dem Landgericht Frankfurt das Urteil erwartet. Angeklagt ist ein 41 Jahre alter Geschäftsmann, für den die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von sechs Jahren beantragt hatte. Er soll über mehrere Monate hinweg hochpreisige Wagen angeboten und vorgeführt, nach Eingang des Kaufpreises allerdings nicht geliefert haben. In 31 Fällen soll dadurch ein Schaden von rund 1,15 Millionen Euro entstanden sein. In dem seit Februar laufenden Verfahren bestritt der Angeklagte die Vorwürfe, sein Verteidiger forderte deshalb Freispruch.