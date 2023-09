Urteil im Prozess um mutmaßlichen Mord an Ayleen erwartet

Gießen (dpa) - . Im Prozess um den mutmaßlichen Mord an der 14-jährigen Ayleen aus Baden-Württemberg fällt an diesem Donnerstag (14.00 Uhr) voraussichtlich das Urteil. Der 30-jährige Angeklagte soll das Mädchen im Juli vergangenen Jahres aus ihrem Heimatort Gottenheim nahe Freiburg abgeholt, in ein Waldstück nahe Langgöns im Landkreis Gießen gebracht und dort versucht haben, sie zu vergewaltigen. Schließlich soll er das Mädchen erwürgt und in einem See im Wetteraukreis versenkt haben. Angeklagt ist der Mann unter anderem wegen Mordes, versuchter Vergewaltigung mit Todesfolge und Nötigung.