Urteil in Berufungsprozess um ertrunkene Kinder möglich

Marburg (dpa/lhe) - . Im Fall der drei Geschwister, die im Sommer 2016 in einem Dorfteich in Neukirchen (Schwalm-Eder-Kreis) ertranken, steht eine weitere Gerichtsentscheidung an. Heute könnte vor dem Landgericht Marburg ein Urteil im Berufungsprozess gegen den ehemaligen Bürgermeister der nordhessischen Stadt fallen. Das Amtsgericht Schwalmstadt hatte Klemens Olbrich (CDU) 2020 in erster Instanz wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen zu einer Geldstrafe mit Bewährung verurteilt. Dieser habe die Verkehrssicherungspflicht für den Teich verletzt und sei mitschuldig an dem Unglück, entschieden die Richter damals. Sowohl der Ex-Bürgermeister als auch die Staatsanwaltschaft Marburg legten Berufung gegen das Urteil ein.