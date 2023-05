Urteil: Kein Schmerzensgeld bei überzogener Reaktion

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die übertriebene Angst vor Krebs aufgrund eines verunreinigten Medikaments ist kein Grund für Schmerzensgeld. Das hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG) in einem am Dienstag veröffentlichten Urteil entschieden. Die „überzogene Reaktionen“ einer Patientin könne nicht dem Hersteller angelastet werden.