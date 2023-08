Urteil nach Mord an 100-Jähriger ist rechtskräftig

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Das Urteil wegen Mordes an einer 100-jährigen Frau in Frankfurt ist rechtskräftig. Die Revision der Angeklagten sei als „offensichtlich unbegründet“ verworfen worden, teilte der Bundesgerichtshof in Karlsruhe am Freitag seinen Beschluss (Az. 2 StR 204/23) mit. Vom Frankfurter Landgericht war die Altenpflegerin im vergangenen November zu lebenslanger Haft verurteilt worden.