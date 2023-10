Urteil neun Jahre nach Totschlag auf Reiterhof rechtskräftig

Maintal/Karlsruhe (dpa/lhe) - . Über neun Jahre nach der Tötung eines Ehepaars auf einem Reiterhof im Main-Kinzig-Kreis ist das Urteil gegen einen der Täter rechtskräftig geworden. Die Revision des verurteilten Mannes sei verworfen worden, teilte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Montag mit. Der damals 36-jährige Deutsche war im Juli 2021 vom Landgericht Frankfurt wegen Totschlags zu einer Haftstrafe von zehneinhalb Jahren verurteilt worden. Sein Vater erhielt eine Strafe in der gleichen Höhe, er ist der Mitteilung zufolge mittlerweile gestorben.