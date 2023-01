Urteil: Zwangsbehandlung nur nach Aufklärung zulässig

Eine gegen den natürlichen Willen des Betroffenen vorgenommene Zwangsbehandlung stelle einen besonders schwerwiegenden Eingriff in seine Grundrechte dar, so das OLG. Daher gälten dafür besonders hohe Anforderungen. Ihr Verteidiger hätte laut OLG am Verfahren beteiligt werden müssen. Das Gericht hätte zudem auf eine „bestmögliche Sachverhaltsaufklärung“ hinwirken müssen. Dazu hätte gehört, sich einen eigenen aktuellen persönlichen Eindruck durch Anhörung der Beschwerdeführerin zu verschaffen. Außerdem wäre die Einschaltung eines externen forensischen Sachverständigen erforderlich gewesen. Die Entscheidung ist nicht anfechtbar.