Vandalismus im Kurtheater Bad Homburg

Bad Homburg (dpa/lhe) - . Mehrere Unbekannte sind in den Vorraum des Theaters des Bad Homburger Kurhauses (Hochtaunuskreis) eingebrochen. Dort entleerten sie am Freitagabend zwei Feuerlöscher und rissen eine Überwachungskamera von der Decke, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zudem hätten sie drei Sektflaschen gestohlen und ausgetrunken. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen.