Vandalismus: Unbekannte verwüsten zwei Schulen in Fritzlar

In beiden Schulen wurden demnach Einrichtungsgegenstände und Mobiliar über mehrere Stockwerke hinweg wahllos zerstört und Geldkassetten aufgebrochen. Insgesamt erbeuteten die Täter Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe. An einer Schule wurde laut Polizei ein Feuerlöscher aus der Halterung gerissen und Löschschaum im Innen- und Außenbereich versprüht. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf 30.000 Euro.