Vater am Flughafen angegriffen und verletzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Ein Vater ist am Frankfurter Flughafen von einem Unbekannten geschlagen und verletzt worden. Der 56-Jährige saß in der Nacht zu Samstag mit seiner Familie auf einer Bank im Bereich des Fernbahnhofs, wie die Polizei am Sonntag mitteile. Dort sei ihm bereits der spätere Täter aufgefallen, der sich in der Nähe aufgehalten und ihn penetrant angestarrt habe.