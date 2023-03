Vater erschlagen: 28-jähriger wegen Totschlags angeklagt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat einen Mann angeklagt, der mit den bloßen Fäusten seinen Vater erschlagen haben soll. Dem 28 Jahre alten Deutschen wird Totschlag sowie gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. In diesem Fall soll allerdings der Verlobte des Beschuldigten Opfer gewesen sein soll, so Oberstaatsanwältin Nadja Niesen am Freitag. Termine für den Prozess vor dem Landgericht Frankfurt stehen noch nicht fest.