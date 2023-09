Vater mit Fäusten erschlagen: Geständnis zum Prozessbeginn

Die Tat soll sich im April 2022 in der Wohnung der Familie in Frankfurt-Praunheim ereignet haben, wo es offenbar zu einem Streit gekommen war. Unmittelbar nach der tödlichen Attacke war der Mann festgenommen worden. Am Montag begann der Prozess gegen den 28-jährigen Deutschen, der bei der Tat erheblich alkoholisiert war. Bei ihm waren knapp drei Promille Alkohol festgestellt worden.