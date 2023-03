Vater nach Prügel-Attacke in Koma: Sohn soll in Psychiatrie

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Nach der schweren Misshandlung seines Vaters soll ein 33-Jähriger dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht werden. Dies beantragte die Staatsanwaltschaft am Dienstag vor dem Landgericht Frankfurt. Der Beschuldigte sei dafür verantwortlich zu machen, dass der 60-Jährige nach der Prügel-Attacke im April 2022 in der gemeinsamen Wohnung in Frankfurt wochenlang in ein Dauerkoma gefallen sei. Sechs Wochen später starb der Vater an einem Herzinfarkt, der - so die Anklagevertreterin - allerdings keine Folge der Schläge gewesen sei.