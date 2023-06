Veranstalter: Mehr als 400.000 Besucher bei Hessentag

Pfungstadt (dpa/lhe) - . Mehr als 400.000 Menschen haben nach Angaben der Veranstalter den Hessentag in Pfungstadt besucht. Bürgermeister Patrick Koch (SPD) zog am Sonntag nach zehn Tagen eine positive Bilanz des Landesfestes. Rund 1200 Veranstaltungen würden in Erinnerung bleiben. Der Hessentag in der südhessischen Stadt unter dem Motto „Pfungstadt zieht an - 1973 & 2023“ sollte am Nachmittag mit einem großen Umzug zu Ende gehen.