Veranstalter will Eritrea-Festival durchsetzen: Eilantrag

Beim Polizeipräsidium Mittelhessen laufen derweil vorsorglich Vorbereitungen für eine „Großlage“, wie Polizeipräsident Bernd Paul am Vortag bekanntgegeben hatte. Neben dem Eritrea-Festival seien für Freitag und Samstag auch Demonstrationen angemeldet. „Wir sind darauf eingestellt, dass wieder gewaltbereite Personen nach Gießen kommen“, so Paul. Man werde gegen solche Personen hart durchgreifen und beobachte die Entwicklung nach der Verbotsverfügung. „Dementsprechend gehen unsere Einsatzvorbereitungen in alle erdenklichen Szenarien.“