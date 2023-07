Verbände fordern Hilfen für Wohnungsbau

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Ein Bündnis von Bau- und Immobilienexperten fordert mehr Unterstützung der Politik im Kampf gegen die Krise im Wohnungsbau. Es gelte, den erwarteten Einbruch im Wohnungsbau zu stoppen, sagte Gerald Lipka, Sprecher der Initiative „Impulse für den Wohnungsbau Hessen“, am Mittwoch in Frankfurt. Thomas Reimann, Präsident des Verbandes baugewerblicher Unternehmer Hessen, sprach von einem „gefährlichen Kipppunkt“ landes- wie bundesweit. „Es lagen noch nie so viele fertige Bauaufträge in Schubladen, die aber aus Unsicherheit nicht umgesetzt werden.“