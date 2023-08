Verband: Balkonkraftwerke nicht eigenmächtig installieren

Das Bundeskabinett will am diesem Mittwoch ein sogenanntes Solarpaket beschließen. Damit soll auch der Betrieb von Balkonkraftwerken einfacher werden. Diese kosten einige hundert Euro und können mit überschaubarem Aufwand installiert werden. Nach dem neuen Gesetzentwurf müssten unter anderem Besitzer den Netzbetreiber nicht mehr über ihre neue Anlage informieren und weniger Angaben im sogenannten Marktstammdatenregister machen, in dem Anlagen zur Gas- und Stromerzeugung registriert sind.