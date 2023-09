Verband erwartet steigende Zahl von E-Auto-Bränden

Kassel/Wiesbaden (dpa/lhe) - . Angesichts der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen rechnet der Landesfeuerwehrverband Hessen auch mit einer steigenden Zahl von Bränden an diesen Fahrzeugen. Insgesamt seien Fahrzeugbrände - gemessen am Gesamtbestand von Autos - aber relativ selten, sagte Harald Popp, Geschäftsführer des Verbandes, der Deutschen Presse-Agentur. Nach und nach würden in Hessen alle Feuerwehrleute für solche Einsätze geschult, denn die Vorfälle könne es im gesamten Bundesland geben.