Verband fordert mehr Anstrengungen gegen Wohnungsnot

Die Planungs- und Genehmigungsprozesse am Bau müssten „evaluiert, mindestens gestrafft und am besten digitalisiert werden“, forderte der stellvertretende Präsident des Bauindustrieverbands Hessen-Thüringen, Jochen Wachenfeld-Teschner. Der Verband sieht eine kritische Lage im Wohnungsbau. So seien von Januar bis November 2022 Baugenehmigungen für 23 031 neue Wohnungen in Hessen erteilt worden, deutlich weniger als im Vorjahreszeitraum. Auch sei der Neubau von Wohngebäuden viel teurer geworden. Wegen gestiegener Rohstoff- und Energiepreise hätten sich Bauleistungen im Mittel um fast 14 Prozent verteuert, sagte Hauptgeschäftsführer Burkhard Siebert in Frankfurt. „Das war der stärkste Anstieg der Baupreise seit 52 Jahren.“