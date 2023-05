Verband: Geringere Mengen Spargel wegen kühler Witterung

Friedrichsdorf/Taunus (dpa/lhe) - . In der Spargelsaison sind in diesem Jahr nach Angaben des Hessischen Bauernverbandes wegen der kühleren Witterung bislang geringere Mengen des Edelgemüses geerntet worden. Dies sei aber durchaus positiv, da es so auch keine Übermengen wie im vergangenen Jahr gebe, teilte der Verband auf Anfrage zu einer Zwischenbilanz der Saison mit. Deshalb hofften die Bauern auch, dass es den Rest der Saison kühler bleibt und nicht so heiß wird. Witterungsbedingte Ernteausfälle habe es bislang nicht gegeben.