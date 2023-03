Verband kritisiert „exzessive Ausübung“ des Streikrechts

Die Gewerkschaften EVG und Verdi haben am Donnerstag zu einem beispiellosen gemeinsamen Warnstreik aufgerufen. Betroffen von dem Ausstand sind der Fern-, Regional-, und S-Bahn-Verkehr der Deutschen Bahn sowie weiterer Eisenbahn-Unternehmen. Verdi ruft zudem zu Warnstreiks an fast allen Flughäfen auf sowie im öffentlichen Nahverkehr in sieben Bundesländern, darunter Hessen. Am Montag werde voraussichtlich kein Zug im Bundesland fahren, sagte Martin Benner, Gewerkschaftssekretär der EVG, der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in Frankfurt.