Verbindung nach Frankfurt ab Freitag wieder frei

Gießen (dpa/lhe) - . Nach fast fünfmonatiger Sperrung wegen Brückenschäden kann der Verkehr am Gießener Südkreuz von diesem Freitag (10. November) an zumindest auf einer der betroffenen Strecken wieder rollen. Die Verbindung von der Autobahn 485 aus Gießen auf die A45 nach Frankfurt wird nach Angaben der Autobahn GmbH am frühen Freitagabend wieder freigegeben. Schäden an einem Brückenbauwerk hatten für die teilweise Sperrung des wichtigen Verkehrsknotenpunktes gesorgt. Weiterhin gesperrt bleibt bis auf weiteres die Verbindung von der A45 aus Dortmund auf die A485 in Fahrtrichtung Gießen.