Verdacht auf bewaffnete Person: Polizeieinsatz am Klinikum

Limburg (dpa/lhe) - . Wegen des Verdachts auf eine möglicherweise bewaffnete Person in der Nähe des Limburger St. Vincenz-Krankenhauses ist die Polizei zu einem Großeinsatz dort. Am Mittwochnachmittag sei die Meldung eingegangen, dass eine verdächtige Person im Umfeld des Klinikums gesehen worden sein soll, sagte eine Sprecherin der Polizei in Limburg. Um jegliche Gefahr auszuschließen, sei eine Vielzahl von Polizisten in und am Krankenhaus unterwegs.