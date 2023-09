Verdacht auf Bombenfund: Mögliche Entschärfung am Sonntag

Hanau (dpa/lhe) - . Im Südosten von Hanau ist unter der Erde ein Metallstück gefunden worden, bei dem es sich nach Angaben der Stadt um eine Weltkriegsbombe handeln könnte. Am Sonntagmorgen werde eine Spezialfirma den Bereich freilegen und feststellen, ob es sich um ein Kampfmittel handele, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Sollte es sich um eine Weltkriegsbombe handeln, würde anschließend festgelegt, in welchem Radius evakuiert werden müsste und wie das Kampfmittel unschädlich gemacht werde.