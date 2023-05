Verdacht des versuchten Mordes nach Geldautomatensprengung

Noch am Sonntag soll ein Haftrichter am Amtsgericht Frankfurt darüber entscheiden, ob die beiden Tatverdächtigen in Untersuchungshaft kommen. Da die beiden Festgenommenen aus den Niederlanden stammen, fanden noch am Samstag Durchsuchungen in den Städten Utrecht und Amsterdam statt. Zu den Ergebnissen der Einsätze äußerte sich die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht.