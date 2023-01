Verdächtige nach Drogen-Razzia in Untersuchungshaft

Darmstadt (dpa/lhe) - . Nach der Drogen-Razzia im Landkreis Offenbach und dem benachbarten Main-Kinzig-Kreis am Mittwoch sitzen vier Männer in Untersuchungshaft. Zwei weitere kamen unter Auflagen auf freien Fuß, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag in Darmstadt auf Nachfrage sagte. Der 20-Jährige und der 49-Jährige müssen sich allerdings regelmäßig bei den Behörden melden.