Verdächtiger Jahrzehnte nach Mord an 15-Jähriger ermittelt

Wiesbaden/Darmstadt (dpa/lhe) - . Fast 40 Jahre nach dem Mord an einer 15-Jährigen in Südhessen hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt. Der inzwischen 61-Jährige soll die Jugendliche am 29. Juni 1986 in einem Wald bei Lindenfels im Kreis Bergstraße vergewaltigt und getötet haben, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt, das Hessische Landeskriminalamt und das Polizeipräsidium Südhessen am Donnerstag mitteilten.