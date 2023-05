Verdächtiger nach mehreren Bränden in Pohlheim festgenommen

Pohlheim (dpa/lhe) - . Nach einer Serie von Bränden in Pohlheim im Landkreis Gießen hat die Polizei einen 29 Jahre alten Verdächtigen festgenommen. Der Mann soll unter anderem mehrere Mülltonnen, einen Pavillon und einen Wohnwagen in Brand gesteckt haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Gegen den Verdächtigen ordnete eine Richterin Untersuchungshaft an.