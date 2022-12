Verdächtiger nach Messerangriff in Limburg in Klinik

Limburg (dpa/lhe) - . Nach einem Messerangriff auf dem Limburger Bahnhofsvorplatz mit einem Schwerverletzten ist der Verdächtige vorläufig in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht worden. Der 28-Jährige soll am Sonntag einen 54-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westhessen in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Die Hintergründe der Tat seien bislang unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.