Verdächtiger nach Schuss in Hanau in Untersuchungshaft

Zeugen hatten Schussgeräusche gemeldet und die Polizei alarmiert. In einem Fahrstuhl eines Mehrfamilienhauses im Hanauer Pioneer Park wurde laut Polizei der schwer verletzte 24-Jährige gefunden. Er schwebe nicht in Lebensgefahr und werde weiter in einem Krankenhaus behandelt, sagte die Sprecherin. In der Nähe wurde auch die mutmaßliche Tatwaffe, eine Pistole, gefunden. Der 59-Jährige hatte sich den Angaben zufolge auf der mutmaßlichen Flucht vom Tatort selbst verletzt. Auch er war am Donnerstag noch in einer Klinik.