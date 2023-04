Verdächtiger nach Sprengmittel-Fund in Untersuchungshaft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Nach dem Fund von Sprengmitteln in Frankfurt sitzt ein 26 Jahre alter Hauptverdächtiger in Untersuchungshaft. Die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht habe dies am Samstag angeordnet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Einsatz der Polizei sei am Samstag beendet worden.