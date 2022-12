Verdächtiger nach tödlichen Schüssen in Frankfurt in U-Haft

Frankfurt . Die tödlichen Schüsse in Frankfurt gehen Ermittlern zufolge vermutlich auf eine Geldforderung zurück. Seit Dienstag sitze der mutmaßlicher Täter in Untersuchungshaft, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Mittwoch mit. Gegen den 40-Jährigen werde wegen des Verdachts auf Totschlag ermittelt.