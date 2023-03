Verdi: Hohe Beteiligung an Warnstreik im Nahverkehr

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Beim Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Frankfurt, Wiesbaden und Kassel hat es am Montag nach Angaben der Gewerkschaft Verdi eine hohe Beteiligung gegeben. Alle Beschäftigten, die zum Ausstand aufgerufen wurden, seien dem Appell gefolgt, sagte der Verdi-Landesbezirksleiter Jürgen Bohnert am frühen Morgen. Busse und Bahnen seien in den Depots geblieben, am Frankfurter Flughafen stehe alles still. „Die Beschäftigten wollen ganz deutliche Zeichen setzen“, sagte Bohnert.