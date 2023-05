Verdi: Hunderte Teilnehmer bei Warnstreiks im Einzelhandels

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Im Tarifkonflikt des hessischen Einzelhandels haben Hunderte Beschäftigte an Warnstreiks teilgenommen. Bei der zentralen Kundgebung an der Frankfurter Hauptwache waren am Freitagmittag rund 600 Menschen, wie die Gewerkschaft Verdi berichtete. In Kassel hatten sich am Morgen etwa 100 Gewerkschafter am Möbelhaus Ikea versammelt.