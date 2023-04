Verdi lobt Einigung im Tarifstreit als „hervorragend“

Das Uniklinikum teilte am Sonntagabend in einem Schreiben an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit, „an die Grenze der Belastbarkeit des UKGM gegangen“ zu sein. „Wir sind uns aber sicher, dass wir damit die Arbeitssituation in allen Bereichen des UKGM sowie der UKGM Service GmbH deutlich verbessern werden“, heißt es darin. „Wir verstehen, dass es eine große Unzufriedenheit darüber gibt, dass wir als UKGM immer mehr leisten müssen als andere Universitätskliniken.“ Es dürfe aber nicht vergessen werden, was „wir alles schon gemeinsam geschafft und erreicht haben und worauf wir zu Recht stolz sein können“. Man wolle nun schnell zu einem geregelten Betriebsablauf an beiden Universitätskliniken zurückkehren.