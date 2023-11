Verdi: Postbank-Beschäftigte protestieren gegen Schließungen

Die Deutsche Bank will bis Mitte 2026 bis zu 250 der derzeit noch 550 Postbank-Zweigstellen schließen, wie der Privatkunden-Chef des Frankfurter Dax-Konzerns, Claudio de Sanctis, Ende Oktober ankündigte. Auswertungen zufolge besuchten drei Viertel der Postbank-Kunden so gut wie nie eine Filiale. An Stellenstreichungen führe „kein Weg vorbei“, sagte der Manager jüngst der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ (FAS). Über die genauen Zahlen verhandelt die Bank mit den Arbeitnehmervertretern.