Verdi ruf zum Warnstreik im öffentlichen Dienst auf

Kassel (dpa/lhe) - . Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Verdi in Kassel für Mittwoch zu einem Warnstreik aufgerufen. Beteiligen sollen sich Beschäftigte der Stadtreiniger, Kasselwasser und den Bauhöfen sowie Reinigungs- und Hauswirtschaftskräfte der Stadt Kassel, der Stadt Baunatal und weiteren Kommunen aus dem Umland, wie Verdi am Freitag mitteilte. Die Gewerkschaft ruft vor allem Beschäftigte aus den unteren Entgeltgruppen auf, sich an dem Ausstand zu beteiligen.