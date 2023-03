Verdi ruft ab Montag zu Streik an Unikliniken auf

Gießen/Marburg (dpa/lhe) - . Nach Ablauf eines 100-tägigen Ultimatums im Streit um einen Entlastungstarifvertrag am Uniklinikum Gießen und Marburg (UKGM) sind dessen nicht-ärztliche Beschäftigte ab Montag zum Streik aufgerufen. Das erklärte Verdi-Gewerkschaftssekretär Fabian Dzewas-Rehm am Freitag bei einer Online-Pressekonferenz. „Konkret bedeutet das, dass am 27. März wichtige Bereiche des Klinikums heruntergefahren werden“, erläuterte er.