Verdi ruft an Amazon-Zentren zu Arbeitsniederlegungen auf

Berlin (dpa) - . In dem seit mehr als zehn Jahren andauernden Tarifkonflikt mit dem Versand- und Onlineriesen Amazon hat die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte an fünf Verteilzentren in Deutschland erneut zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Mit Beginn der Nachtschicht am Montag sei - rund um die sogenannten „Amazon Prime Days“ - an diesem Dienstag ein ganztägiger Ausstand geplant - unter anderem in Bad Hersfeld, Leipzig, Koblenz, Rheinberg und Werne, teilte Verdi am Montagabend in Berlin mit.