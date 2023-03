Verdi ruft für Dienstag zu Warnstreiks in Wiesbaden auf

Zuletzt war es immer wieder zu Warnstreiks in Hessen gekommen. In der vergangenen Woche hatten an zwei Tagen in kommunalen Krankenhäusern insgesamt um die 2500 Beschäftigten aus dem nicht-ärztlichen Bereich ihre Arbeit niedergelegt. Anfang März blieben zahlreiche Kitas geschlossen, weil die Mitarbeitenden in den Streik getreten waren.