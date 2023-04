Verdi will hessische Galeria-Filialen am Samstag bestreiken

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Aus Protest gegen den harten Sanierungskurs beim insolventen Kaufhaus-Konzern Galeria Karstadt Kaufhof hat die Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks an hessischen Standorten aufgerufen. Am Karsamstag sollen die Filialen in Frankfurt, Sulzbach, Wiesbaden, Darmstadt und Viernheim ganztägig bestreikt werden, erklärte die Gewerkschaft am Donnerstag in Aufrufen an die Beschäftigten. An der Frankfurter Hauptwache soll es am Samstag ab 10.00 Uhr eine Kundgebung geben.