Verdi will Warnstreiks in Kliniken ausweiten

Hanau/Wetzlar (dpa/lhe) - . Am zweiten Warnstreik-Tag im Gesundheitswesen will die Gewerkschaft Verdi die Aktionen in Hessen ausweiten. Betroffen von Arbeitsniederlegungen an diesem Mittwoch seien unter anderem das Klinikum Hanau, die Lahn-Dill-Kliniken Wetzlar, die Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises, das Sana Klinikum Offenbach sowie die Städtischen Kliniken Frankfurt Höchst und weitere Einrichtungen. Teils beteiligten sich die Häuser bereits den zweiten Tag, teils kämen sie auch neu hinzu, wie der Landesfachbereichsleiter Gesundheit der Gewerkschaft Verdi in Hessen, Georg Schulze, sagte. Bereits am Dienstag hatten rund 500 Beschäftigte aus dem nicht-ärztlichen Bereich verschiedener Einrichtungen vorübergehend ihre Arbeit niederlegten.