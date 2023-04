Verein und DGB ziehen Unterstützung für Ostermarsch zurück

Fulda (dpa/lhe) - . Der Verein Fulda hat seine Unterstützung für den am Samstag geplanten Ostermarsch zurückgezogen. Als Grund wird der geplante Auftritt des Songautoren und ehemaligen Linken-Bundestagsabgeordneten Diether Dehm genannt, dem der Verein unter Berufung auf Medienberichte eine Nähe zur Querdenker-Szene und eine unkritische Haltung zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine vorwarf. Der Verein, der nach eigenen Angaben den Ostermarsch in der osthessischen Stadt seit vielen Jahren unterstützt, bezeichnete den vorgesehenen Auftritt Dehms am Montag als „Skandal“.