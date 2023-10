Verfahren um Straßenblockade von Klimaaktivisten eingestellt

Die zwischen 25 und 65 Jahre alten Angeklagten hatten laut Staatsanwaltschaft im April vergangenen Jahres die Straße in der Nähe des Mainufers in Frankfurt-Sachsenhausen blockiert und damit einen erheblichen Rückstau der Verkehrsteilnehmer verursacht. Dabei malten sie Parolen auf die Fahrbahn und klebten sich fest. Erst nach einer Stunde war die Straße wieder frei. Vor Gericht räumten sie die angeklagte versuchte Nötigung ein und begründeten die Tat damit, dass die Bundesregierung in Sachen Klimaschutz und Klimawandel untätig sei.